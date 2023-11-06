Пьяный житель Люберец напал на девушку с коляской из-за банки энергетика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на девушку с коляской в Люберцах, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Гражданин посчитал, что она распивает алкоголь, однако женщина утверждает, что в руках у нее был энергетический напиток. Инцидент произошел у магазина на улице Красная.

По словам девушки, она осталась с ребенком, пока его мама зашла в магазин. Проходящий мимо мужчина сначала начал ее оскорблять, а потом и вовсе накинулся с угрозами. Пострадавшая призналась, что в тот момент испугалась и пыталась защитить ребенка, поэтому мужчине она отвечала грубо, используя нецензурную лексику.

Я пила «Адреналин», он подошел с фразой: «Дай я тебя сфоткаю, какая мамаша сидит бухает». Даже не посмотрел, что за банка. Попросила, чтобы отошел от меня и коляски, а он начинает меня хватать, кидаться. <...> Ни в коем случае своих действий не оправдываю, я испугалась, начала защищать ребенка и себя, было страшно, поэтому речь я не совсем «фильтровала», — поделилась пострадавшая.

На помощь девушке пришли прохожие. Они помогли ей отпугнуть нападавшего.

Ранее в Люберцах ротвейлер напал на хозяйку, женщина спряталась на балконе и была вынуждена вызвать полицию. Прибывший на место сотрудник выстрелил в пса восемь раз из табельного оружия, чтобы успокоить животное.