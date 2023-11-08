Появилось видео задержания мужчины с мачете в Люберцах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появилось видео задержания жителя Люберец, который набросился с мачете на женщину с ребенком. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники полиции делают несколько выстрелов в нападавшего, после чего он падает.

Затем стражи порядка скрутили мужчину, их окружила толпа прохожих. Как уточнил Telegram-канал «112», нападавшего ранили в живот. Кроме того, он порезался о мачете. Мужчину доставили в больницу.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Люберцах был задержан вооруженный мачете мужчина. Он набросился на мать с ребенком, успев поранить женщину. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, ребенок не пострадал.

Ранее сообщалось, что ученик седьмого класса из Санкт-Петербурга пришел в музыкальную школу в противогазе и с самодельным ножом. Подросток заперся в туалете, откуда кричал, что ненавидит учебное заведение. Он вышел из кабинки только после приезда отца. По предварительной информации, мальчик успел навредить только себе, его увезли в больницу в сопровождении родителя.

В таиландском курортном городе Паттайя был задержан россиянин, который кричал и нападал на прохожих. Он передвигался по улицам абсолютно голый. Мужчина пройдет психиатрическую экспертизу и тест на наркотики.