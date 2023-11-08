Мужчина с мачете накинулся на мать с ребенком и был подстрелен в Люберцах Мужчина с мачете накинулся на мать с ребенком и был подстрелен в Люберцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что в подмосковных Люберцах мужчина в неадекватном состоянии и вооруженный мачете набросился на мать с ребенком. В итоге правоохранителям удалось остановить нападавшего только выстрелами.

По данным канала, в результате действий мужчины ребенок не пострадал, а женщина получила легкий вред здоровью. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Нападавший отказывался добровольно сдаться, тогда прибывшим на место происшествия полицейским пришлось открыть огонь. По информации РЕН ТВ, преступника доставили в больницу с огнестрельным ранением. Канал также сообщает, что мужчине 36 лет. Его личность устанавливается.

Ранее в Люберцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на девушку с коляской. Гражданин посчитал, что она распивает спиртное. Однако женщина утверждает, что в руках у нее был энергетический напиток.

По словам девушки, она осталась с ребенком, пока его мама зашла в магазин. Проходящий мимо мужчина сначала начал ее оскорблять, а потом и вовсе накинулся с угрозами. Пострадавшая призналась, что в тот момент испугалась и пыталась защитить ребенка, поэтому мужчине она отвечала грубо, используя нецензурную лексику. На помощь девушке пришли прохожие. Они помогли ей отпугнуть нападавшего.