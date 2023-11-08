Подросток в противогазе и с самодельным ножом заявился в школу в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге ученик седьмого класса пришел в школу в противогазе и с самодельным ножом, сообщила «Фонтанка». По данным издания, подросток заперся в туалете и кричал, что ненавидит музыкальную школу.

Вызволить школьника, запершегося в туалете, смог только приехавший отец. Как пишет «Фонтанка», мальчик успел навредить только себе, в сопровождении отца его увезли в больницу.

Инцидент произошел в школе на Васильевском острове, где ученика в противогазе с ножом заметили другие дети. Они же сообщили об этом родителям. По информации газеты, мальчика перевели в школу два года назад. Он серьезно занимается музыкой и в новом учреждении мог уделять ей больше времени.

Мать одного из учеников рассказала, что на входе в школу дежурит охранник, турникет не работает. Она предположила, что также не работает и рамка металлодетектора, если мальчику удалось пронести с собой нож. Самодельное орудие у ребенка изъяли, предположительно, оно было из пластика.

Администрация школы проводит разбирательство, занятия между тем идут по расписанию. По данным издания, в правоохранительные органы никаких звонков и сообщений не поступало.

В сентябре в Ростовской области девятиклассник с ножом ранил четырех человек в школе. Глава региона Василий Голубев сообщал, что пострадали трое сотрудников учреждения и родственник одного из учеников. По словам губернатора, у подростка имеется психическое заболевание. Одна из учениц рассказала, что мальчик часто вел себя странно и неадекватно. По ее словам, он пришел в школу в маске и с кухонным ножом, вахтерша не пускала его, после чего он начал нападать на людей, но родителям других учеников удалось остановить его еще до приезда полиции.