Ученица раскрыла детали нападения подростка с ножом в школе под Ростовом Очевидица: напавший на людей в ростовской школе подросток часто вел себя неадекватно

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15-летний подросток, устроивший нападение с ножом в школе в Ростовской области, часто вел себя странно и неадекватно, заявила в беседе с NEWS.ru ученица школы Юлия. По ее словам, в день нападения преподаватели позвонили по телефону учащимся и попросили не приходить в школу. Подростка удалось поймать еще до приезда полиции, отметила девочка.

Лично этого мальчика не знаю, но говорят, что часто вел себя странно, неадекватно. Около восьми часов он зашел в школу в маске и с кухонным ножом, вахтерша его не пускала, и он начал нападать. Его остановил дедушка, который привел внучку в школу. Мальчик напал и на него, в итоге дедушку увезла скорая. Мальчика поймали другие родители еще до приезда полиции. <...> Многих вообще в школе не было, учителя позвонили и сказали не приходить в школу, — сказала Юлия.

Она также подчеркнула, что в связи с произошедшим школа была закрыта, а занятия отменены.

О нападении подростка в хуторе Красный Десант Ростовской области ранее рассказал губернатор Василий Голубев. По его словам, 15-летний ученик девятого класса ранил четверых взрослых. Ими оказались трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Голубев отметил, что у подростка имеется психическое заболевание. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства произошедшего.

От ножевых ранений пострадали три человека: вахтерша, учительница английского и дедушка первоклассницы. Несовершеннолетний был задержан силами очевидцев до приезда полиции. Пока подросток не может давать показания, поскольку находится в невменяемом состоянии. На опубликованных в Сети кадрах с задержанием видно, что подросток не оказывает сопротивления.