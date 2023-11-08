Голый россиянин кричал и нападал на прохожих в тайском курортном городе Полиция Паттайи задержала нападавшего на прохожих голого россиянина

Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS/Global Look Press

Полиция курортного города Паттайя в Таиланде задержала россиянина, который ходил голым, кричал и кидался на прохожих, сообщает новостной портал Pattaya News. По информации издания, 23-летнего гражданина отправили в больницу.

Мужчина ходил полностью обнаженным по улицам города и вел себя агрессивно. Россиянин кричал на прохожих и без причины ударил водителя мотоцикла, — говорится в сообщении издания.

Ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу, а также сдать кровь для анализа на запрещенные вещества. После этого против россиянина будут выдвинуты обвинения. Уточняется, что нападавший не говорил ни на тайском, ни на английском языках. Он также угрожал репортерам, а до приезда полиции его были вынуждены сдерживать случайные прохожие.

Полиция Санкт-Петербурга тем временем задержала одного из фигурантов дела о хулиганстве с нападением мигрантов на прохожих. Он проживал на Московском шоссе. Задержанного доставили в отдел полиции для установления роли и степени участия в противоправной деятельности. Уточняется, что правоохранительным органам уже известны личности иностранцев, причастных к нападениям. Полиция занимается их поиском.