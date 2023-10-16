В Петербурге задержали участника нападавшей на прохожих банды мигрантов МВД: подозреваемый в неоднократных нападениях на прохожих задержан в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала одного из фигурантов дела о хулиганстве с нападением мигрантов на прохожих, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале. Задержанным оказался 18-летний гражданин России.

Сегодня утром полицейские задержали одного из основных участников этой группы — 18-летнего гражданина России, проживающего на Московском шоссе. Задержанный доставлен в отдел полиции для установления роли и степени участия в противоправной деятельности, — уточнили в МВД.

Как сообщили в ведомстве, личности причастных к преступлению уже установлены. Сейчас полиция занимается поиском злоумышленников, в частности администратора Telegram-канала, который публиковал видеозаписи нападений.

Минувшей ночью группа мигрантов без видимых причин стала бросаться на прохожих в Тюмени. Как сообщал Telegram-канал Readovka, ссылаясь на очевидцев, нападение произошло у жилых домов в районе Ново-Патрушево, и это не первый подобный случай. С наступлением темноты жестокие разборки при участии мигрантов в спальном районе происходят постоянно. Местные жительницы также пожаловались, что вечером боятся выходить из дома, поскольку им вслед всегда свистят и отпускают оскорбительные комментарии.