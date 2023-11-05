В Люберцах полицейский выпустил в пса восемь пуль, чтобы спасти женщину SHOT: в Люберцах пес покусал хозяйку и не впускал ее домой до приезда полиции

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

В Люберцах ротвейлер напал на хозяйку, после чего та спряталась от него на балконе и вызвала полицию, сообщил Telegram-канал SHOT. Прибывший на место полицейский был вынужден сделать в пса восемь выстрелов из табельного оружия, чтобы успокоить животное.

Известно, что одна из пуль случайно попала в ногу хозяйки собаки. Пострадавшую госпитализировали. У нее диагностированы перелом и рваные раны руки.

Собака осталась жива. Хозяйка тем не менее намерена усыпить животное, поскольку это не первый раз, когда пес нападает на нее.

В конце октября в башкирском Салавате муниципальные службы поймали крупного алабая, нападавшего на людей. Животное отправили в приют для дальнейшего ветеринарного осмотра. Судя по ошейнику и отличному физическому состоянию, собака не бродячая, а была на самовыгуле.

Ранее в Госдуме обратили внимание на серию нападений домашней бойцовой собаки на нескольких прохожих в подмосковных Мытищах. Заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил привлечь к уголовной ответственности хозяина агрессивного пса в случае, если пострадавшим был нанесен серьезный вред.