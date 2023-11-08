«Они всех закололи!»: напавший на женщину мужчина с мачете кричал о зомби Mash: напавший на женщину житель Люберец рассказал об атаке зомби

Фото: Прокуратура Московской области

Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина, напавший с мачете на женщину с ребенком в Люберцах, при задержании стал рассказывать про зомби, которые «всех убили и закололи». Канал опубликовал видео со злоумышленником, закованным в наручники. Ранее стало известно, что его зовут Роман Концелидзе, ему 36 лет.

Они убили! Всех закололи. Какие-то зомби ходят! — кричал нападавший.

Mash сообщил, что прокуратура Подмосковья взяла расследование преступления под контроль, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавший успел ранить несколько человек.

Ранее сообщалось, что в Люберцах вооруженный мачете мужчина, находящийся, предположительно, в неадекватном состоянии, набросился на мать с ребенком. В итоге стражам порядка удалось остановить нападавшего, выстрелив в него из оружия. Впоследствии он был доставлен в больницу.

По данным Mash, ребенок не пострадал, а женщина получила легкий вред здоровью. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

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