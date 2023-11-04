Шесть человек задержали за стрельбу в рюмочной в центре Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала шестерых человек после стрельбы в рюмочной на Сенной площади, сообщает 78.ru. У них изъят травматический пистолет «ОСА ПБ-4», возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Стрельба произошла в ходе конфликта между двумя компаниями посетителей рюмочной. По предварительным данным, один из участников ссоры сделал не менее четырех выстрелов, после чего оппоненты отобрали у него пистолет и скрылись.

В полиции телеканалу рассказали, что по горячим следам были задержаны пятеро мужчин в возрасте от 22 до 42 лет и 22-летняя женщина. По словам владельца пистолета, он открыл стрельбу, поскольку опасался за свою жизнь. Он утверждает, что стрелял в воздух и в землю. При этом, по сведениям канала, один из участников ссоры получил огнестрельное ранение предплечья.

Ранее сообщалось, что трое подросток устроили стрельбу в метро Северной столицы. Они обстреляли из газового пистолета одного их пассажиров. Школьников задержали, СКР проводит проверку по статье о хулиганстве.

До этого 15-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в центре Санкт-Петербурга, пытаясь отобрать у сверстника электронную сигарету. Он 12 раз выстрелил в школьника, а затем избил его кулаками. Подросток был задержан, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия.