Задержан россиянин, нападавший с ножом на девушек у подъезда Задержан мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на жительниц Перми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала мужчину, который нападал с ножом на жительниц Перми, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Россиянин караулил их у подъезда, после чего пытался похитить, угрожая убийством.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина, подозреваемый в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми, — сообщили в УВД.

Мужчину подозревают в нападениях на женщин в Индустриальном районе. В ходе расследования выяснилось, что россиянин является уроженцем Свердловской области, был ранее судим за изнасилование и сбежал из-под стражи, будучи в браслете для отслеживания. Кроме того, по информации источников Telegram-каналов, он страдает неизлечимыми заболеваниями и заражает инфекциями жертв.

Пермские СМИ также сообщали о деталях одного из нападений. По неподтвержденной информации, мужчина запихнул девушку в машину каршеринга, где насиловал ее пять часов. С остальными жертвами, согласно непроверенным данным, он также был жесток: таскал их за волосы, бросал на землю, душил и угрожал. Несколько раз прохожим и соседям молодых девушек удавалось его спугнуть.

Ранее в Перми мужчина попытался отрезать голову своей жене во время ссоры. Сама пострадавшая призналась, что ей удалось выжить только благодаря 11-летней дочери, которая достала нож из шеи и позвонила тете. Врачи спасли женщину, она была в коме около трех суток.