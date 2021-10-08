В Тюмени эвакуатор сбил девушку, перебегавшую дорогу

В Тюмени эвакуатор сбил девушку, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу в неположенном месте. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, потерпевшая доставлена в областную больницу с тяжёлыми травмами, передаёт РИА Новости.

Сегодня днём на улице 50 лет Октября, 57 в Тюмени эвакуатором сбита девушка 18 лет, которая перебегала, предварительно, дорогу вне пешеходного перехода. Она с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются, — цитирует агентство сообщение.

При этом в областном департаменте здравоохранения сообщили, что пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии. У неё черепно-мозговая травма, переломы костей свода и основания черепа, перелом ключицы, ушибы и ссадины.

Пациентка находится в коме, получает всю необходимую помощь в условиях реанимации, — сообщили в ведомстве.