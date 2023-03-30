В Тульской области мужчина облил себя бензином и устроил стрельбу

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В Новомосковске (Тульская область) пенсионер, находясь в неадекватном состоянии, облил себя бензином и устроил стрельбу, передает Readovka. Мужчина успел взять в заложники одного человека, но не успел осуществить свои угрозы — покончить с собой и сжечь жилой дом. К настоящему моменту его задержали и отправили в больницу.

Инцидент произошел в многоэтажки на территории микрорайона Залесный. После того, как пенсионер устроил в доме стрельбу, всех жителей экстренно эвакуировали из здания. К месту событий прибыли силовики и врачи.

Агрессивный мужчина взял одного человека в заложники и грозился поджечь себя вместе с домом. Сделать это ему не удалось. Силовики задержали пенсионера, после чего он был госпитализирован. Мужчина получил травмы во время задержания, так как оказывал сопротивление. О других пострадавших информации не поступало.

Ранее стало известно, что в Москве задержан 26-летний сожитель девушки, чей труп был найден в съемной квартире на севере города. Подозреваемый в убийстве пытался уехать в Волгоградскую область на рейсовом автобусе.

Труп девушки с множественными ножевыми ранениями и следами побоев был найден 29 марта собственниками квартиры, которую снимала молодая пара. Имя 24-летней девушки — Анна Лихачева. В Москву она переехала из Волгограда полгода назад. Она работала репетитором немецкого и английского языков.