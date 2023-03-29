Задержан подозреваемый в зверском убийстве на съемной квартире в Москве

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В Москве задержан 26-летний сожитель девушки, чей труп ранее был найден в съемной квартире на севере Москвы, сообщает столичная прокуратура. Подозреваемый в убийстве пытался скрыться из города на рейсовом автобусе.

Это ее 26-летний сожитель. Он пытался выехать в Волгоградскую область на рейсовом автобусе, — сообщает пресс-служба прокуратуры в Telegram.

В ближайшее время в отношении молодого человека будет избрана мера пресечения.

Труп девушки с множественными ножевыми ранениями и следами побоев был найден 29 марта собственниками квартиры, которую снимала молодая пара. Имя 24-летней девушки — Анна Лихачева. В Москву она переехала из Волгограда полгода назад. Работала репетитором немецкого и английского языков.

Ранее стало известно о задержании бывшего мужа многодетной матери из города Кировска Мурманской области. Следствие полагает, что мужчина расправился с экс-супругой на почве личной неприязни. Он убил женщину и отвез ее тело на строительную площадку. В машине подозреваемого обнаружили среды крови. Известно, что у убитой и подозреваемого есть четыре общих ребенка.