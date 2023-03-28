Стало известно, кто убил многодетную мать под Мурманском В Кировске задержан бывший муж многодетной матери, чье тело было обнаружено ранее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемым в деле об убийстве многодетной матери Анны Тереховой в городе Кировске Мурманской области стал ее бывший супруг, сообщает Telegram-канал SHOT. Тело женщины было найдено на промышленной площадке города с несколькими огнестрельными ранениями.

Мотивом убийства со стороны мужчины стала личная неприязнь к бывшей жене. Против него завели уголовное дело по статьям об убийстве и похищении человека. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали по плану «Перехват». Известно, что он сначала убил экс-супругу, затем на микроавтобусе перевез ее тело на строительную площадку. Позже полицейские обнаружили в машине следы крови. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за похищение человека.

Ранее в Санкт-Петербурге был обнаружен труп женщины, которая незадолго до смерти обращалась в благотворительный фонд с жалобами на побои от супруга. Еще ночью она получала консультацию от помогающих специалистов, а утром ее убили. На момент консультации специалисты уже отмечали на теле женщины выраженные синяки и гематомы.

Руководитель ИНГО Кризисного центра для женщин Елена Болюбах советовала женщинам в ситуации домашнего насилия создать вокруг себя социальные связи из людей, которые знают о происходящем. Она пояснила, что чем больше у женщины социальных связей, тем меньше возможностей у агрессора использовать свое насилие.