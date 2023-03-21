Петербурженку забили до смерти после жалобы в благотворительный фонд В Петербурге женщину нашли мертвой на следующий день после обращения в фонд с жалобами на побои

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 20 марта в Санкт-Петербурге на Дрезденской улице было обнаружено тело местной жительницы, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Известно, что ночью предыдущего дня она встречалась с представителем благотворительного фонда и жаловалась на побои от сожителя.

На теле убитой были множественные гематомы, — рассказал источник.

Полиция проверяет информацию и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Точные причины смерти установят после вскрытия в морге. Сотрудники фонда отмечали, что уже вечером 19 марта на теле женщины было множество синяков. Известно, что погибшую женщину звали Инна.

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