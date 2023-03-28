Многодетную мать ранили из пистолета и похитили под Мурманском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурманской области многодетную россиянку ранили из пневматического пистолета и увезли в неизвестном направлении, сообщает Telegram-канал SHOT. Подозреваемого в похищении задержали, но женщина пока не найдена.

По данным канала, инцидент произошел накануне вечером в городе Кировске. Его жительница, 42-летняя Анна Терехова, возвращалась с работы, когда к ней подошел мужчина и выстрелил из пневматического пистолета. После этого он затащил женщину в серебристый микроавтобус Merсedes и уехал в неизвестном направлении.

Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Похитителя, которым оказался 44-летний уроженец Мурманска Андрей Карманов, задержали в ходе плана «Перехват». В его машине пропавшей женщины не оказалось, но полицейские нашли там следы крови. По сведениям канала, мужчина имеет судимость за незаконное лишение человека свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве заочно арестовали экс-сотрудника Центробанка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в вымогательстве и похищении трех человек, в том числе двухлетнего ребенка. По версии следствия, он пошел на преступления, чтобы завладеть частью активов, выведенных из банка «Таатта». Рубинов в настоящее время скрывается в Израиле, он объявлен в международный розыск.