Экс-сотрудника ЦБ не поймали, но арестовали за похищения трех человек «Коммерсант»: экс-сотрудника ЦБ Рубинова заочно арестовали за похищение трех человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд признал законность заочного ареста экс-сотрудника Центробанка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в вымогательстве и похищении трех человек, в том числе двухлетнего ребенка, пишет «Коммерсант». По версии следствия, бывший финансист пошел на преступления, чтобы завладеть частью активов, выведенных из банка «Таатта». Доказать причастность Рубинова, всегда отрицавшегося связь и с кредитной организацией, и с фирмой, через которую похитил средства, удалось не сразу.

Рассмотрение апелляции адвоката экс-банкира на избранную меру пресечения заняло чуть больше часа, говорится в статье. Мосгорсуд признал легитимность решения о заочном аресте Рубинова, ранее вынесенного Хамовническим районным судом.

Обвинение в организации вымогательства и похищении трех человек было предъявлено экс-банкиру в октябре 2021 года. Следователи установили, что преступления были связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов принадлежавшего ему якутского банка «Таатта», который после разорения в июле 2018 года остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей. Оказалось, что часть средств была похищена через московскую фирму «Реактив», за которой стоял обвиняемый.

Согласно материалам дела, столичное ООО выкупило у банка долги по кредитам за 2,5 млрд рублей. Когда об этом узнал гендиректор «Реактива», он тут же продал доли в капитале некоему Максиму Пивоварову. Чтобы заставить последнего переписать актив на нужного человека, Рубинов организовал преступную группу, которые взяли в заложники Пивоварова, его жену и двухлетнюю дочь. Полиции удалось задержать пятерых похитителей, но все они оказались лишь исполнителями и о Рубинове ничего не знали. А двое непосредственных кураторов, с которыми тот общался, успели скрыться в Турции.

Агентству по страхованию вкладов все же удалось остановить хищение активов «Реактива» с помощью ареста, наложенного на доли фирмы арбитражем. Сам Рубинов, которого в июле 2022 года объявили в международный розыск, скрывается в Израиле, гражданством которого также обладает. При этом он фигурирует еще в ряде разбирательств, также связанных с выводом средств из обанкротившихся банков.