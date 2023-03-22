Эксперт рассказала, как обезопасить себя в случае домашнего насилия Елена Болюбах: при насилии со стороны партнера важно создать вокруг себя среду союзников

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Для женщины, столкнувшейся с насилием внутри семьи или в партнерских отношениях, важно создать вокруг себя социальные связи из людей, которые знают о происходящем, заявила Елены Болюбах руководительница «ИНГО Кризисного центра для женщин» Елена Болюбах. Эта среда позволит женщине более безболезненно и с меньшими рисками покинуть абьюзивные отношения. Так эксперт в области профилактики домашнего насилия прокомментировала по запросу NEWS.ru историю с гибелью петербурженки, которую до этого избил муж.

Самое важное — постараться максимально большему количеству знакомых и близких людей рассказать о том, что в вашей жизни происходит насилие, что вам небезопасно, вам некомфортно. Вы можете обратиться за помощью к специалистам кризисных центров, психологам, рассказать коллегам на работе, поделиться с родственниками, обратиться в полицию. Нужно собрать как можно больше групп союзников и ресурсов, чтобы максимально четко сказать, что вам страшно, — говорит Елена Болюбах.

Чем больше у женщины социальных связей, тем меньше возможностей у агрессора использовать свое насилие, говорит специалистка. При этом, по словам Болюбах, в их организации исходят из убеждения, что никто не застрахован от насилия.

Утром 20 марта в Санкт-Петербурге нашли тело женщины, которая до этого ночью обратилась в благотворительный фонд с жалобами на побои от своего сожителя. Сотрудники фонда отмечали, что на момент обращения на женщине уже были видны множественные синяки.