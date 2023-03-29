В Москве нашли тело женщины с множественными ранениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве собственники квартиры обнаружили труп квартиросъемщицы из Волгограда, сообщает Telegram-канал «112». На теле девушки были множественный ножевые ранения и следы побоев.

Погибшая 24-летняя Анна Лихачева переехала в Москву из Волгограда полгода назад и жила в съемной квартире со своим парнем. Сейчас его разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Девушка подрабатывала репетитором по немецкому и английскому языкам. В родном городе она окончила педагогический университет.

Ранее стало известно о задержании бывшего мужа многодетной матери из города Кировска Мурманской области. По версии следствия, мужчина расправился с экс-супругой на почве личной неприязни. Он убил женщину и отвез ее тело на строительную площадку. В машине подозреваемого обнаружили среды крови. Задерживать мужчину пришлось с объявлением плана «Перехват». Известно, что у убитой и подозреваемого было четыре общих ребенка.