«В топку бросают людей»: Пушилин раскрыл, как ВСУ пытаются держать Марьинку Пушилин: ВСУ дали приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы

Фото: МО Украины

Украинским войскам дан приказ держать Марьинку, несмотря на большое количество жертв, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, ВСУ перебрасывают под Донецк резервы и технику.

Какие-то у них приказы достаточно жесткие. <…> Они прямо в эту топку бросают и бросают людей, зачастую неподготовленных. Количеством берут. И по вооружению у них пока еще все в порядке, — сказал Пушилин.

При этом врио главы ДНР уточнил, что взятие Марьинки под российский контроль — лишь вопрос времени.

17 января Пушилин заявил, что в скором времени населенный пункт перейдет под полный контроль сил РФ. Он подчеркнул, что в настоящий момент в Марьинке зачистили все высотки, здания в городе контролируются российскими силами.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение, что главными направлениями для наступления российских войск после взятия Соледара могут стать Марьинка, Артемовск и Авдеевка. По его словам, именно из этих городов в Донецк прилетало больше всего снарядов ВСУ. Согласно прогнозу военного эксперта, для установления контроля над этим территориями ВС РФ потребуется не более 1–1,5 месяца.