В Тольятти ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе предприятия МЧС: в Тольятти ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе предприятия

Фото: МЧС России

В Тольятти устранили крупный пожар на фабрике по производству дверей, сообщили в МЧС России. В пиковый момент площадь возгорания составила 20 тысяч квадратный метров.

Пожар, который произошел в покрасочном отделении предприятия в Тольятти, был устранен на площади 20 тысяч квадратных метров, — сообщили представители пресс-службы ГУМЧС России.

Ранее в МЧС пояснили, что в 22:22 по местному времени (21:22 по московскому времени) в субботу было получено сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3. Была проведена эвакуация 15 человек, никто не пострадал.

Согласно данным МЧС РФ, площадь пожара достигла 20 тысяч квадратных метров. На площади пять тысяч квадратных метров обрушилась кровля. В тушении пожара участвовали два пожарных поезда. В 03:46 в воскресенье (02:46 по московскому времени) пожар был локализован на площади 20 тысяч квадратных метров.

Ранее в подмосковном Дзержинском вспыхнул мощный пожар на территории складских помещений, расположенных на улице Садовой. Известно, что их сдают в аренду. По предварительным данным, очаг возгорания находится на складе использованных покрышек. По словам очевидцев, объект загорелся на территории местной ТЭЦ. Клубы черного дыма видны за несколько километров от места возгорания.