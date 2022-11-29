В Тамбове трое мужчин похитили девушку после отказа выходить замуж

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Тамбове трое мужчин похитили 18-летнюю девушку после того, как ее родители отказались выдавать ее замуж, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По подозрению в совершении преступления был задержан один из трех мужчин, который и собирался стать женихом. Его отец и брат, участвовавшие в похищении, объявлены в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, инцидент произошел днем 18 ноября в жилом районе Тамбова. Трое мужчин вынесли женщину из квартиры против ее воли, посадили в машину и увезли в Нижегородскую область. Спустя несколько дней ей удалось вырваться от похитителей. Она обратилась в полицию. По горячим следам удалось поймать одного из мужчин. В настоящий момент он находится под стражей.

Как утверждают следователи, 20-летний похититель хотел жениться на девушке, однако ее родители выступили против. В связи с этим он и попросил своих родственников помочь ему.

В Сети появились кадры из магазина, который, предположительно, принадлежит родителям девушки. На них видно, как в помещение вламывается мужчина и крушит все.

Ранее в Перми мужчина на глазах у прохожих силой затолкал девушку в багажник автомобиля и увез в неизвестном направлении. Видео происшествия появилось в соцсетях. На кадрах видно, что похитителю попытались помешать двое молодых людей. Одного из них мужчина оттолкнул, а другого едва не переехал, когда тот попытался запрыгнуть на капот машины.

Часть пользователей соцсетей предположила, что похищение является розыгрышем. Однако сотрудники главка МВД по Пермскому краю начали проверку. В полиции попросили позвонить им тех, кто обладает какой-либо информацией об этом происшествии.