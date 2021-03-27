В Перми неизвестный похитил женщину

https://static.news.ru/photo/efda1600-8fbb-11eb-99f4-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Перми мужчина на глазах у прохожих силой затолкал девушку в багажник автомобиля и увёз в неизвестном направлении. Видео происшествия появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что похитителю попытались помешать двое молодых людей. Одного из них мужчина оттолкнул, а другого едва не переехал, когда тот попытался запрыгнуть на капот машины.

Инцидент произошёл на улице Халтурина. Часть пользователей соцсетей предположила, что похищение является розыгрышем. Однако сотрудники главка МВД по Пермскому краю начали проверку, сообщает «АиФ-Прикамье». В полиции попросили позвонить им тех, кто обладает какой-либо информацией об этом происшествии.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Москвы заявила в полицию о краже годовалой дочери. По её словам, за этим стоит отец девочки — совладелец доли в нефтедобывающей компании Руслан Тутушев. Помогали ему в этом двое подельников. Полиция возбудила уголовное дело. По словам женщины, бизнесмен похищает свою дочь уже во второй раз.