Бизнесмен Тутушев похитил свою дочь у экс-возлюбленной

https://static.news.ru/photo/070dfb12-84da-11eb-be89-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Москвы Ольга Хилько заявила в полицию о краже годовалой дочери. По её словам, девочку похитил отец — Рулан Тутушев, который является совладельцем доли в нефтедобывающей компании.

Хилько рассказала, что инцидент произошёл 12 марта. К ней в квартиру ворвались трое мужчин, в числе которых был Тутушев.

Он, конечно, был в неадеквате, нормальный человек в адекватном состоянии никогда на такое не пойдёт, — отметила она в интервью Пятому каналу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о похищении человека. Мать девочки обеспокоена её состоянием, поскольку Тутушев, по её словам, не имеет никакого понятия о режиме дня, привычках и особенностях поведения ребёнка.

Он хочет её забрать, чтобы с ней жить, чтобы она его, видимо, как мартышка цирковая, развлекала, — добавила женщина.

Она также отметила, что бизнесмен уже во второй раз похищает свою дочь. Первый раз это произошло около года назад.

Ранее NEWS.ru писал, что жительницу шведского города Ландскруна приговорили к трём годам тюремного заключения за то, что она вместе со своим двухлетним сыном уехала в Сирию. Отцу ребёнка она сказала, что отправляется с мальчиком на отдых в Турцию, против чего тот не возражал. Суд признал её виновной в похищении ребёнка.