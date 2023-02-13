В Тамбове экс-чиновника оштрафовали за месть коллеге-коррупционеру В Тамбове экс-чиновника оштрафовали за раскрытие незадекларированных доходов бывшего коллеги

Фото: tambov.gov.ru

Олег Иванов

Бывшего вице-губернатора Олега Иванова из Тамбова оштрафовали на 50 тысяч рублей по уголовной статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщается на сайте областного СУ СКР. Мужчина распространил в Telegram-канале сведения о незадекларированных доходах и имуществе одного из своих коллег.

В одном из постов бывший чиновник разместил полученную незаконным путем информацию о том, что его бывший коллега не отразил в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера некоторые сведения, и далее подробно описал, какое имущество, счета и т. п. не были указаны им в декларации. Таким образом, он нарушил гарантированное Конституцией РФ право гражданина на неприкосновенность частной жизни и его личную тайну, — говорится в отчете ведомства.

Известно, что Иванов покинул должность в 2021 году, когда в регион прибыл нынешний губернатор Максим Егоров. В июле 2022 года Иванов покинул пост проректора местного вуза и вышел из партии «Единая Россия». Информация о заявителе по делу о неприкосновенности частной жизни не распространялась.

Ранее в Москве задержали двух предпринимателей, которые вымогали у подрядчика регионального Минздрава 10 миллионов рублей и требовали привлечь в качестве субподрядчика другую компанию, чтобы обеспечить работу сервиса по дистанционной записи к врачу. Оба предпринимателя отказывались от сотрудничества со следствием.