В Свердловской области готовят новые ограничения на продажу алкоголя В Свердловской области предложили ограничить продажу алкоголя в будни до 20:00

В Свердловской области обсуждают сокращение времени продажи алкоголя, сообщает URA.RU со ссылкой на источник. По проекту, который рассматривается в правительстве региона, спиртное в будние дни можно будет купить только с 8:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни ограничения станут жестче.

У Свердловской области плохие показатели по потреблению и смертности от алкоголя. Федералы требуют мер, причем не только от Свердловской области, — поделился собеседник.

Окончательное решение пока не принято. Обсуждение инициативы запланировано не ранее сентября. Корреспондент URA.RU обратился за официальным комментарием в департамент информационной политики региона.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Михайлов предложил ограничить продажу алкоголя в России с 11:00 до 19:00 по аналогии с советской практикой. По его мнению, такая мера поможет сократить объемы потребления спиртного в стране, так как текущая доступность приводит к злоупотреблениям и утренним похмельям. Он отметил, что люди могут покупать крепкие напитки по пути с работы, а потом возвращаться за новой порцией.