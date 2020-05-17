В столичном регионе объявили жёлтый уровень погодной опасности

https://static.news.ru/photo/8375353a-9859-11ea-8a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывистого ветра. Потенциально опасная погода прогнозируется с 9:00 18 мая до 21:00 19 мая.

Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

В ближайшие два дня ожидается облачная погода, возможны небольшие дожди, температура в понедельник, 18 мая, будет 10–12 градусов, во вторник, 19 мая, поднимется до 13–15 градусов тепла.

Как писал NEWS.ru, жителей Москвы призвали к осторожности из-за сильного ветра в воскресенье, 17 мая, и порекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев. На сайте мэра и правительства Москвы также посоветовали гражданам быть внимательными на дорогах и соблюдать социальную дистанцию. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.