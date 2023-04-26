В Сосьве рассказали, где разместили жильцов сгоревших домов Сосьвинский глава Макаров: жильцы сгоревших домов разместились в гостиницах и спортзале школы

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Жителей сгоревших домов в поселке Сосьва Свердловской области разместили в спортзале школы и двух местных гостиницах, рассказал NEWS.ru глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров. По его словам, местные власти также готовы предоставить жителям палатки. Он подчеркнул, что экстренные меры были организованы за счет администрации.

Мы подготовили три пункта [временного размещения. — NEWS.ru] — спортзал в школе и две гостиницы. И привезли палатки, уже установили пять палаток, желающих можем разместить туда, но вчера в гостинице ночевала одна семья. Остальные устроились у своих родственников, знакомых. Питание организованно, все бесплатно, все за наш счет, — рассказал Макаров.

Он отметил, что сейчас отряды МЧС остаются на дежурстве в Сосьве. Огонь локализован. Новых жертв пожара не появлялось.

Также глава Сосьвинского городского округа заявил, что с 15 апреля местные власти запретили жителям жечь любой мусор и еду на мангалах.

Ранее сообщалось, что из-за крупных пожаров, вспыхнувших в ряде населенных пунктов Свердловской области, лишились домов около 660 человек, в поселке Сосьва погиб один человек. Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек. Причиной пожаров называют возгорание на местной пилораме, откуда огонь быстро распространился по округе из-за сухой и ветреной погоды, а также отдаленности водоемов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности. Министерству общественной безопасности региона поручено обеспечить готовность учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров.