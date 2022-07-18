В Сочи задержали мужчину, поцеловавшего в губы трехлетнюю девочку В Сочинском ТЦ полиция задержала мужчину, поцеловавшего взасос трехлетнюю девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи полиция задержала мужчину, который поцеловал в губы трехлетнюю девочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Инцидент произошел в детской комнате одного из местных торговых центров на улице Московской. В соцсетях появилась видеозапись, на которой злоумышленник подходит к ребенку, целует ее взасос, прижимает к себе и уходит, затем возвращается вновь, чтобы повторить «ритуал». За помощью к правоохранителям обратилась мать потерпевшей. Организована проверка.

16 июля в дежурную часть поступило сообщение от 30-летней местной жительницы о том, что в детской комнате Торгового центра, расположенного по улице Московской в городе Сочи, неизвестный мужчина приставал к ее 3-летней дочери, — говорится в сообщении.

Сотрудниками уголовного розыска установлен 35-летний житель Белгорода. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, заключили в пресс-службе ведомства.

В июне в Петербурге нашли по ДНК педофила спустя 26 лет. В 1996 году он изнасиловал 11-летнюю девочку в лифте на Муринском проспекте, и тогда дело не раскрыли.