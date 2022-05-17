Жителя Стерлитамака задержали за домогательства к девочке в магазине

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Стерлитамака задержали за домогательства по отношению к 12-летней девочки в продуктовом магазине, сообщает «360». Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Республике Башкортостан, 34-летний мужчина из Аургазинского района, будучи пьяным, приставал к школьнице 14 мая. Та рассказала о случившемся родителям, они обратились в полицию.

В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.

Мужчину задержали в квартире брата, его подозревают в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, за что грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

25 марта исследователи Высшей школы экономики предупредили, что педофилы используют сервис знакомств «ДругВокруг» для поиска жертв. Специалисты пришли к выводу, что приложение популярно у мужчин, которые активно пытаются познакомиться с маленькими девочками и даже организовать встречу с ними, хотя знают их возраст. В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей намерены обратиться по этому вопросу в правоохранительные органы.