В Сочи впервые за долгое время нашли ядовитую краснокнижную гюрзу

Фото: npsochi.ru

Жители Сочи обратились в городской нацпарк после того, как в одном из помещений в центре города нашли огромную змею. Выехавший на место замдиректора по научной работе герпетолог Борис Туниев определил, что это была ядовитая краснокнижная гадюка, известная как гюрза. Рептилию доставили в научный отдел нацпарка.

Гюрза, как и все змеи, нападает только в случае самозащиты. Но надо учитывать особенности животного — змеи достаточно плохо видят, и все змеи глухи. Распознать жертву или врага она может только с достаточно близкого расстояния. И вот тут может произойти укус, если не соблюдать меры осторожности, — рассказал эксперт.

Ученые парка забрали змею для исследования и пришли к выводу, что это половозрелая самка возрастом около трех лет. Исследователи предположили, что она содержалась в террариуме, но сохранила природные инстинкты и способность наносить смертельные укусы. Как правильно, этот вид змей обитает в Передней и Средней Азии, Армении, Грузии, Азербайджане. В России ее можно встретить в Дагестане.

Пока рептилия будет жить при научном отделе Сочинского нацпарка. Здесь ей обеспечат и профессиональный уход, кормление и содержание на безопасном расстоянии от окружающих. О выпуске змеи в дикую природу речи не идет, — заявили в нацпарке.

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