В Сочи расследуют загрязнение моря нефтепродуктами

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора начало расследование по факту загрязнения моря нефтепродуктами в порту Сочи. Площадь разлива составила 40 тыс. кв. м, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Информация о загрязнении моря поступила в Росприроднадзор от капитана порта.

По результатам проведенных выездных обследований инспекторы Управления подтвердили факт загрязнения, определили его площадь, которая составила более 40 тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении.

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды, провели лабораторные исследования, по результатам которых была установлена сумма вреда. Ущерб, причиненный Черному морю, составил 3,5 млн рублей. Выясняется, кто допустил загрязнение.

Ранее прокуратура Чукотки начала проверку после масштабного разлива нефтепродуктов в заливе Лаврентия. Поводом для начала проверки послужила видеозапись, опубликованная в одном из местных пабликов во «ВКонтакте», на которой показаны радужные пятна, предположительно, появившиеся после разлива нефти.