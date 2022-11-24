На Чукотке начали проверку из-за разлива нефтепродуктов в заливе Лаврентия

Фото: Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Global Look Press

Прокуратура Чукотки начала проверку после масштабного разлива нефтепродуктов в заливе Лаврентия. На сайте ведомства уточнили, что поводом для начала проверки послужила видеозапись, опубликованная в одном из местных пабликов «ВКонтакте», на которой показаны радужные пятна, предположительно появившиеся после разлива нефти.

Ранее администрация Чукотского района сообщила, что в заливе Лаврентия обнаружили топливное пятно, площадь которого составила 12 квадратных километров. Предварительно было установлено, что пятно образовалось после прохода корабля, который стоял в заливе.

Прокуратурой региона организована проверка о возможном загрязнении окружающей среды, в связи с розливом нефтепродуктов в акватории Берингова моря возле с.Лаврентия, Чукотского района. В ходе проверки будут установлены обстоятельства возможного розлива нефтепродуктов, дана оценка действиям виновных лиц, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что глава Республики Коми Владимир Уйба ввел в регионе режим ЧС муниципального уровня из-за разлива нефти в Княжпогостском районе. Авария произошла на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль. Всего вылилось около 100 кубометров нефти.