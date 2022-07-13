В Сочи девушку унесло в море во время шторма

Фото: pixabay

В поселке Дагомыс под Сочи девушку унесло в море во время шторма, передает URA.RU. Девушка вышла на пирс во время непогоды, где ее сбила с ног набегающая волна. Сообщается, что спасатель и находящиеся рядом люди помогли ей выбраться на сушу.

Девушка прошлась по полузапруде, поскользнулась и упала в море. За несколько секунд до происшествия ее пытался остановить спасатель. Спасти ей жизнь помогли очевидцы случившегося и вытащили ее на берег, — сообщает издание в Telegram-канале.

11 июля в Сочи из-за ливней река Восточный Дагомыс вышла из берегов. Появились кадры, на которых видно, как потоки воды сметают все на своем пути. По предварительной информации, никто из жителей и туристов не пострадал. Начался обход домов, работает техника для откачки воды, добавили в администрации.

Стихия бушует и на Кубани, где продолжаются сильные ливни. Выросло количество придомовых территорий, которые оказались подтоплены. Отмечается, что в воде уже 111 дворов, раньше это количество составляло 63.