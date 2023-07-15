В Смоленской области ввели план «Перехват» из-за похитителя ружей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Смоленской области введен план «Перехват» из-за мужчины, который похитил шесть ружей из дома директора Рославльского лесхоза, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, прошлой ночью он напал на директора, ударил его и жену, предположительно, топором, а затем угнал их машину в деревне Коски.

После нападения из сейфа в доме пропали два карабина, четыре охотничьих ружья и пистолет. Нападавший угнал ВАЗ-21214. Директор лесхоза и его жена госпитализированы, подозреваемого пока не нашли.

Ранее правоохранительные органы Ставропольского края обнаружили в огороде жителя Ессентуков оружие и различные боеприпасы, которые хранились в бочке с зерном. В ней найдены граната Ф-1, запал УЗРГМ, 14 снарядов для гранатометов, пистолет, похожий на «макарова», и сотни различных патронов.

В феврале в Шымкете уроженец Узбекистана напал на сотрудницу охотничьего магазина, украл ружье и ранил охранника. Перестрелка с полицией вышла за пределы помещения. Стрелок был задержан, когда попытался занять полицейский автомобиль.