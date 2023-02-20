Опубликовано видео задержания грабителя оружейного магазина в Казахстане В Казахстане задержан мужчина, ограбивший оружейный магазин и стрелявший в полицейских

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Автомобили полиции МВД Казахстана

Днем 20 февраля в Казахстане в городе Шымкете уроженец Узбекистана напал на сотрудницу охотничьего магазина, украл ружье и ранил охранника, передает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на МВД республики. Мужчина сначала попросил показать ружье, прежде чем направил его дуло в голову продавщицы.

Как оказалось мужчина является гражданином Узбекистана и проживает на съемной квартире в мегаполисе. У него изъят обрез охотничьего ружья и похищенный карабин Сайга без бойка, — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские прибыли в салон после сигнала тревожной кнопки. Началась перестрелка, которая вышла за пределы помещения. Стрелок был задержан, когда попытался занять полицейский автомобиль.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в торговом центре. Два человека получили травмы. Пострадали мужчины 1980 и 2003 годов рождения.