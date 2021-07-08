В скорой Костромы рассказали о семи бригадах медиков на всех

В Костроме не хватает бригад скорой помощи — люди ждут по 18 часов. Дело в том, что машины стоят без бригад, сообщил сотрудник подстанции. Он записал видеообращение, которое разлетелось по соцсетям.

Уважаемое руководство города, вот заснял видео, показал, сколько машин скорой помощи стоит без бригад. Людей нет. Всего на город и район работает семь бригад медиков, — сказал он.

Мужчина уточнил, что есть одна бригада экстренной кардиопомощи и одна психбригада. Детских медиков на скорой вообще нет в этот день. Кроме того, он отметил, что всех больных вне зависимости от диагноза поставили в общую очередь, включая ковидников, на которых должны были направить четыре отдельные бригады медиков, но их почему-то убрали.

Как пишет издание Kostroma Today, многие жители города жалуются на длинную очередь. А в региональном департаменте здравоохранения на это ответили, что в городе работает девять бригад в сутки, они обслуживают больше 130 вызовов. Чиновники заверили, что вечером того же дня, когда было записано видео, на смену вышли ещё четыре кареты скорой помощи.

Несмотря на очевидную кадровую проблему, костромская скорая, которая также обслуживает и Костромской район, выезжает на все экстренные вызовы оперативно и по нормативу, — рассказали в департаменте.

В Костроме экстренно ищут фельдшеров и «принимают все меры для пополнения штата».

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников высказался о глупых и непрофессиональных советах россиянам, связанных с вакцинацией от коронавируса. Он посетовал, что эти сомнительные рекомендации идут как от медиков, так и от должностных лиц.