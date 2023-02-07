Школы Нижнего Новгорода «минируют» второй день подряд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд школ в Нижнем Новгороде эвакуировали после сообщений о минировании, сообщает портал «Инцидент Нижний Новгород» в Telegram. Как утверждают авторы, это происходит второй день подряд. Детей отправили по домам, на месте работают службы экстренного реагирования.

Так, сообщения о минировании поступили в школы № 51, 55, 62, 96, 121, 176 и школу № 2 в Кстовском районе Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что жительнице Санкт-Петербурга могут вменить второе уголовное дело после угрозы взорвать отделы полиции Северной столицы. По данным СМИ, скучающая россиянка совершила точно такой же телефонный «рейд» в прошлом году. На этот раз она позвонила по номеру 112, пригрозив лично подорвать здания полиции со словами «тротила на всех хватит». Женщине вменили статью «Мелкое хулиганство».

Также стало известно, что 29 января оперативники проверили порядка десяти торговых центров Москвы после анонимных сообщений о минировании. Источник в экстренных службах сообщил, что проверка в том числе прошла в «Охотном ряду». В некоторых ТЦ была проведена эвакуация посетителей.