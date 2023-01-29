До 10 торговых центров Москвы проверяют на наличие взрывчатки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативники начали проверку порядка десяти торговых центров Москвы после анонимных сообщений о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По данным собеседника агентства, проверка в том числе проходит в «Охотном ряду». В некоторых ТЦ была проведена эвакуация посетителей.

В настоящее время после поступления анонимных сообщений об угрозе взрыва проводится проверка на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в порядка десяти торговых центрах в разных округах Москвы, в том числе в «Охотном ряду» в центре столицы, — сказал спикер агентства.

Ранее в экстренных службах сообщили, что сотрудников и посетителей концертного зала «Измайлово» в Москве эвакуировали после поступившего сообщения об угрозе взрыва. По данным из открытых источников, 29 января в 18:00 в концертном зале «Измайлово» началось выступление школы армянских танцев Njdeh, приуроченное ко Дню армянской армии.

В январе в 35 районных судов Москвы поступили сообщения об угрозе взрывов, из-за чего было решено эвакуировать находящихся внутри людей. Такой же случай произошел 28 ноября, когда в 35 московских судов пришли рассылки с угрозами взрывов учреждений. В ряде из них проводилась эвакуация. 25 ноября Мещанский и Тверской суды эвакуировали из-за сообщений о минировании. Очевидец в разговоре с NEWS.ru рассказал, что утром эвакуировали Перовский суд.