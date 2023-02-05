«Тротила на всех хватит»: петербурженка атаковала полицию по телефону Петербурженка пообещала взорвать отделы полиции со словами «тротила на всех хватит»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительнице Санкт-Петербурга могут вменить второе уголовное дело после угрозы взорвать отделы полиции Северной столицы, пишет «Фонтанка». По данным издания, скучающая россиянка совершила точно такой же телефонный «рейд» в прошлом году. На этот раз она позвонила по номеру 112, пригрозив лично подорвать здания полиции со словами «тротила на всех хватит». Женщине вменили «Мелкое хулиганство».

Представители правоохранительных органов провели проверку в местных отделах, но взрывчатки не нашли. Вечером того же дня полицейские нагрянули к петербурженке с требованием объяснить свою выходку.

Четыре года назад, в ночь на 8 февраля эта же женщина звонила в «112» и МЧС с угрозами взорвать ГУВД и даже весь Санкт-Петербург. Для надежности россиянка оставила всем свои контакты и повторяла, что у нее дома есть запасы тротила.

Позднее в суде петербурженка призналась, что ввела в заблуждение сотрудников полиции и зря отвлекла кинолога вместе с оперативниками от работы. Брать на себя вину за заведомо ложное сообщение об акте терроризма она отказалась. В ту ночь, когда россиянка совершила звонок, она была настолько пьяной, что ничего не запомнила. В декабре 2019 года ее приговорили к шести месяцам ограничения свободы с запретом выходить из дома по ночам. Кроме того, женщина получила штраф в размере 11 700 рублей за услуги адвоката.

29 января оперативники проверили порядка десяти торговых центров Москвы после анонимных сообщений о минировании. Источник в экстренных службах сообщил, что проверка в том числе прошла в «Охотном ряду». В некоторых ТЦ была проведена эвакуация посетителей.