В Севастополе завели уголовное дело на хозяина дельфинов, выпущенных в море

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В Севастополе на хозяина дельфинов, выпущенных в море, завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», сообщается в Telegram-канале УМВД города. Предварительно установлено, что 2 ноября на пляже в районе парка Победы четырех дельфинов выбросил в море директор одного из дельфинариев города.

По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ, оно принято к производству отделом дознания УМВД России по Севастополю. В настоящее время сотрудниками полиции проведен осмотр дельфинария, где содержались животные. Для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения с животными назначены криминалистические экспертизы и проводятся дальнейшие следственные мероприятия, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Очевидцы застали директора дельфинария и его сообщников за этим занятием и включили камеры смартфонов.

Губернатор города Михаил Развожаев 3 ноября сообщил, что ни один из выброшенных дельфинов пока не найден. По его словам, специалисты увидели в море лишь одну афалину, однако определить, искомое ли это животное, не получилось — дельфин не дал к себе приблизиться.

Он уточнил, что операция по поиску и спасению дельфинов проходит при помощи специалистов из Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя и специалистов дельфинария из Коктебеля. Контролируют работу представители территориального отделения Росприроднадзора. Губернатор призвал местных жителей в случае обнаружения дельфинов отправлять ему координаты для последующей проверки.