Власти рассказали о последствиях обстрела Севастополя со стороны ВСУ В Севастополе восемь жилых домов получили повреждения при обстреле ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Севастополе восемь жилых домов получили различные повреждения при украинском ракетном обстреле, заявил на заседании правительства исполняющий обязанности замгубернатора города Евгений Горлов. Он уточнил, что семь из восьми домов оказались многоквартирными, еще один — частный, передает ТАСС.

Провели обход: у нас повреждены восемь домов, из них семь — многоквартирные жилые дома, один — частный (порядка 300 кв. м), порядка 60 окон, четыре кровли повреждены, — сказал Горлов.

О ракетной атаке на Севастополь в ночь на 13 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека. При этом источник Baza утверждает, что в результате ударов ВСУ погибли два человека. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».