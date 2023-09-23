В Севастополе рассказали о чуде после атаки ВСУ на штаб ЧФ Развожаев: икона адмирала Ушакова в штабе ЧФ не пострадала после атаки ВСУ

Фото: vk.com/razvozhaev

Штаб Черноморского флота в Севастополе

Икона с фигурой святого — российского адмирала Федора Ушакова — не пострадала в огне после атаки ВСУ на штаб Черноморского флота, сообщил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев. При этом деревянная рама иконы сгорела полностью, уточнил чиновник.

Эта икона с фигурой святого — из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото — какое состояние у иконы. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!, — подчеркивается в его сообщении.

Развожаев считает, что непобедимый адмирал продолжает защищать город, даря уверенность в новой победе. Он напомнил, что в феврале 2020 года в штабе Черноморского флота прошел молебен перед иконой Ушакова.

Губернатор также указал на то, что 15 октября будет день памяти адмирала. Он пообещал предложить благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову провести в этот день крестный ход по всем населенным пунктам города.

Ранее Минобороны России сообщило, что по уточненным данным, при атаке по Севастополю один военнослужащий пропал без вести, а не погиб. О ракетной атаке Вооруженных сил Украины на штаб Черноморского флота сообщил Михаил Развожаев днем 22 сентября. Также появилось видео с места ракетной атаки ВСУ по штабу Черноморского флота. На кадрах видны столбы дыма, поднимающиеся с территории объекта.