В Севастополе назвали причину задымленности бухты Глава Севастополя Развожаев: дым в бухте вызван средствами маскировки ВС РФ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военный корабль на фоне Константиновской батареи в Севастополе

Дым в районе Севастопольской бухты, который видят жители, является побочным эффектом работы российских военных, заявил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев. По его словам, сейчас они применяют табельные средства маскировки.

Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки, — отметил Развожаев.

До этого глава города объявил воздушную тревогу. В своем канале Развожаев опубликовал памятку для жителей, где указаны правила безопасности во время сигнала, и призвал жителей принять меры предосторожности, в том числе по возможности отправиться в ближайшее укрытие, захватив с собой вещи первой необходимости и документы. Жителям многоквартирных домов посоветовали закрыть все окна, отключить воду, газ и электричество. Было рекомендовано укрыться в комнатах с несущими стенами.

В ночь на 29 октября произошла массовая атака украинских беспилотников на регион. Тогда, по данным Минобороны РФ, российские силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова.