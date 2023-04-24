В Севастополе Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников Губернатор Севастополя: Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Украина атаковала город надводными беспилотниками. Черноморский флот отражает атаку на внешнем рейде, уточнил он в Telegram.

Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности, — подчеркивается в его сообщении.

Развожаев призвал горожан к сохранению спокойствия.

Telegram-канал Mash, сославшись на очевидцев, сообщил, что в Севастополе были слышны как минимум два громких взрыва. Телеграм-канал SHOT разместил видео, на котором, предположительно, запечатлен момент уничтожения вражеского дрона у берегов города.

Ранее Михаил Развожаев заявил, что Министерство обороны России приняло решение не проводить 9 мая в Севастополе военный парад по случаю очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне. По его словам, праздничные мероприятия и поздравления ветеранов все же состоятся.