16 января 2026 в 17:12

В Сети появилось видео с последствиями сильнейшего циклона на Камчатке

Фото: Виктор Гуменюк / РИА Новости
В RT опубликовали кадры с последствиями снегопада на Камчатке из-за мощного циклона. Так, в Петропавловске-Камчатском за сутки впало 52% от месячной нормы осадков.

Журналисты уточнили, что при этом в городе еще не ликвидировали последствия декабрьских снегопадов. Тогда на улицах выпало три месячных нормы осадков.

Ранее жителей Петропавловска-Камчатского из автобусов пересадили в автозаки из-за сугробов: дороги утопали в снегу. Журналисты уточнили, что на улицы выпустили спецтехнику. Пассажирам пришлось добираться на работу, наблюдая за пейзажем через решетки.

Известно, что в четверг, 15 января, двое мужчин погибли в Петропавловске-Камчатском в результате схода снежной массы с крыш зданий. По сообщениям СМИ, им было 60 и 62 года. Первый погиб в результате схода снега с крыши двухэтажного многоквартирного дома № 16 на улице Советской. Он был опознан как Игорь Быков, сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях. Как рассказал министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, он откапывал свой автомобиль, когда с крыши сошел снег; спасатели обнаружили его еще живым, однако реанимационные мероприятия не помогли.

