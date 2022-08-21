В Сети появились кадры с места смертельного ДТП под Ульяновском

Фото: МЧС России/ТАСС

Ульяновская область. ДТП с двумя фурами и микроавтобусом

В Сети появилось видео с места ДТП в Ульяновской области. На кадрах, опубликованных РИА Новости, можно увидеть, что автомобиль буквально сплющило во время столкновения с фурами.

Авария с микроавтобусом и двумя грузовиками произошла на трассе «М5-Урал» в Николаевском районе около 14:00. По предварительным данным, в машине находились 18 человек — все граждане Казахстана.

В результате ДТП погибли 16 человек. За жизнь троих человек, двоих мужчин и женщины, борются врачи Николаевской районной больницы. Как сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, их готовят к переводу в областной специализированный травмоцентр в Ульяновске.

По факту ДТП СК возбудил уголовное дело. По предварительной версии, водитель большегруза вовремя не затормозил на трассе и врезался в микроавтобус, после чего тот зажало между двумя грузовиками.

Накануне в Дагестане в результате аварии погибли семь человек, в том числе ребенок. По неподтвержденным данным, водитель Ford Transit уснул за рулем, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибшие были семьей, ехавшей в качестве гостей на свадьбу в Ставрополь.