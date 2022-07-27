В Сети появились фото с места жесткой посадки учебного самолета в Коми Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Коми

Фото: 11.mchs.gov.ru

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в городе Емва Республики Коми, передает телеканал «Звезда». В результате ЧП пострадал пилот — он отделался ушибами и ссадинами.

Инцидент произошел утром 27 июля. По предварительным данным, пилот проводил первый полет учебно-спортивного «Вильга-35а» после технического обслуживания. В воздухе у судна возникли неполадки, вынудившие летчика совершить экстренную посадку.

На месте работают экстренные оперативные службы. Правоохранители уточняют обстоятельства происшествия.

Ранее на Камчатке потерпел крушение коммерческий вертолет Robinson. За штурвалом был многократный чемпион мира и Европы среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский. Вместе с ним на борту находились бывший топ-менеджер «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. Все они погибли.