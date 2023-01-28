В Санкт-Петербурге «заминировали» все мосты

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник «заминировал» все мосты, сообщает телеканал «78». Тревога оказалась ложной, заложенных бомб обнаружено не было.

Анонимное сообщение поступило в Мостотрест. Ведомство, в свою очередь, уведомило об этом полицию. Сотрудники правоохранительных органов проверили Адмиральский, Большой Ижорский, Думский и некоторые другие мосты и не обнаружили никаких опасных предмето

На прошлой неделе в 35 районных судов Москвы поступили сообщения об угрозе взрывов. В целях безопасности были приняты решения об эвакуации работников и посетителей. Заложенных бомб сотрудники экстренных служб не нашли.

В середине января сообщения о минировании поступили во все столичные торговые центры. Тревога также оказалась ложной. По предварительным данным, угроза исходила с территории Украины.